Public réduit, militaires en nombre: comment se déroulera la cérémonie d’investiture de Joe Biden?

L’investiture du nouveau président des Etats-Unis sera particulière à plus d’un égard.

L’investiture de Joe Biden approche : elle se déroulera ce mercredi 20 janvier à midi (18h en Belgique), sous très haute surveillance. Une cérémonie historique, pour plusieurs raisons. Le Démocrate a placé sa prestation de serment sous le thème de « l’Amérique unie » et prévoit de s’entourer de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush pour lancer une main tendue à un pays meurtri et divisé.

Donald Trump a d’ores et déjà annoncé faire l’impasse sur la prestation de serment de son successeur. Il s’envolera mercredi à l’aube vers son luxueux complexe hôtelier de Floride. « Une bonne chose », selon Joe Biden. Mike Pence, lui, sera présent.