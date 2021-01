D’inspirants projets citoyens

En plein cœur de la commune bruxelloise de Ganshoren, derrière la grande école des Bruyères, un petit jardin caché au bout d’un chemin : le Jardin aromatique Wagner. Tombé à l’abandon après sa construction en 1985, il revit depuis un an grâce à Marie-Claire Moes, une dynamique assistante sociale, accompagnée de plusieurs Ganshorenois. En juillet 2019, Marie-Claire et d’autres habitants du quartier, dont Michèle et Raymond qui l’entourent en ce petit matin hivernal dans le jardin, répondent à l’appel à projet annuel « Inspirons le quartier » lancé par Bruxelles Environnement. Leur objectif : réhabiliter ce petit espace vert en le transformant en un îlot de biodiversité et un lieu de vie.