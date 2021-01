Faut-il autoriser les personnes vaccinées à relâcher les contraintes?

Non obligatoire jusqu’ici, le vaccin le deviendrait alors dans les faits pour les personnes qui veulent retrouver certaines activités aujourd’hui interdites ou limitées.

L’idée affleure çà et là : et si la vaccination devenait une obligation pour ceux qui voudraient revenir à certaines activités et uniquement pour eux ? Par exemple, voyager en avion sur de longues distances, réinvestir des lieux publics désertés depuis la pandémie, participer à des événements comme des concerts ou des festivals… La vaccination serait alors une obligation autant qu’un sésame.

L’idée ne contredit pas la décision des autorités belges de s’abstenir de rendre le vaccin obligatoire mais l’atténue tout de même puisque les deux injections dont il est question seraient indispensables pour ceux qui voudraient revenir à une certaine normalité. En la matière, un précédent semble exister en Belgique. En effet, un seul vaccin est obligatoire, celui contre la poliomyélite. Pour autant, pour pouvoir être accueilli à la crèche, un enfant doit en recevoir plusieurs autres.