Les négociations de l’Accord interprofessionnel débutent dans un climat morose

La marge salariale de 0,4 % crispe les syndicats et rassure les patrons. Et dans le contexte actuel, l’augmentation des bas salaires pourrait à nouveau constituer un blocage.

C’est reparti pour un tour. Moins de deux ans après le dernier Accord interprofessionnel (AIP), les représentants des employeurs et des travailleurs se retrouvent ce lundi au sein du Groupe des Dix (G10) pour un nouveau round de négociations concernant notamment la hausse des salaires pour les deux prochaines années. Et ce ne sera pas chose simple.

La question de la norme salariale est au centre des débats depuis deux ans, voire plus. Réformée en 2017, la loi sur la compétitivité et la formation des salaires hérisse le camp syndical. Elle est vue comme un corset enserrant la marge salariale. Les syndicats mais aussi les partis de gauche et centre-gauche réclament son abrogation. Et cette année, en raison des mesures diverses adoptées par les Etats pour traverser la crise (chômage temporaire, subsides), le front commun réclamait sa mise entre parenthèses.