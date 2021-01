Zone 30 à Bruxelles: trois nouveaux radars mis en service ce lundi

Elke Van Den Brandt veut, pour faire respecter « la Ville 30 », développer la sensibilisation, l’amélioration de l’infrastructure et l’augmentation des contrôles et sanctions.

Un peu plus de 15 jours après l’entrée en vigueur au 1er janvier de la limitation généralisée en Région bruxelloise à 30 km/h, excepté sur les grands axes, Bruxelles Mobilité met en service ce lundi trois nouveaux radars-tronçons quai de Mariemont, quai Demets à Anderlecht et avenue Bordet à Evere et continue à déployer des aménagements pour faire respecter la limitation de vitesse dans les rues de la capitale.

Le radar-tronçon quai de Mariemont est opérationnel depuis le 1er janvier sans verbalisation. Il atteste que 97 % des automobilistes respectent la nouvelle limitation de vitesse de 30km/h, contre 50km/h jusqu’au 31 décembre.