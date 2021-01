Auteur de son premier but sous les couleurs du BVB ce samedi contre Mayence, Thomas Meunier a permis à son équipe d’empocher un point. Pour l’ancien joueur du PSG, ce fut match fut d’autant plus spécial qu’il s’agissait également de la première rencontre depuis la grave blessure au tendon d’Achille d’Axel Witsel, son coéquipier à Dortmund et en équipe nationale belge.