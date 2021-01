Course au top 4 en D1A: une semaine qui peut (encore) tout changer

Jamais, depuis l’instauration du système des playoffs, un championnat n’aura été aussi serré à ce moment-ci de la saison. Bien sûr, le format particulier de l’exercice en cours (passage à 18 et PO1 à quatre) justifie partiellement ce scénario rocambolesque mais la réalité des autres championnats européens (le Bayern et le PSG moins souverains, le Barça, le Real et la Juventus à la traîne et la Premier League dominée par Manchester United, une première depuis… 2013) démontre que c’est le football d’une manière plus globale qui est touché par les répercussions de la crise sanitaire. En Belgique, le Club de Bruges semble relativement épargné malgré un début de saison compliqué mais derrière le champion en titre, le suspense est total pour les trois dernières places qualificatives pour les Playoffs 1.