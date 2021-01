Tadej Pogacar défendra son titre au Tour de France: «Je suis vraiment confiant»

Vainqueur du Tour de France en 2020, Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) est conscient qu’il sera difficile de défendre son titre sur la Grande Boucle en 2021. « C’est toujours plus difficile de prendre le départ en tant que tenant du titre », a reconnu le Slovène en conférence de presse lundi.

Pogacar, 22 ans, a dévoilé son programme pour la nouvelle saison qu’il débutera lors du Tour des Emirats arabes unis avant de prendre la route des Strade Bianche, du Tirreno-Adriatico et du Tour du Pays basque. Le Slovène participera ensuite aux classiques ardennaises avec l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Après une pause, il prendra le départ du Critérium du Dauphiné pour préparer le Tour de France. Après la Grande Boucle, les Jeux Olympiques et le Tour d’Espagne figureront encore à son programme.

Après avoir remporté le Tour de France sans équipier en haute montagne, Pogacar a vu son équipe se renforcer cet hiver avec les arrivées de Marc Hirschi, Rafal Majka et Matteo Trentin. « Notre équipe est plus forte que l’an dernier », a affirmé le Slovène. « Je suis convaincu que l’équipe a fait un pas en avant. L’ambiance était excellente lors du stage et je suis confiant pour le Tour ».