Coupe de Belgique: RTL devrait diffuser les deux chocs des seizièmes de finale

Comme on le sait, Eleven Sports a acheté les 11 lots des droits TV pour 5 ans (2020-2025). Mais le lot concernant la Croky Cup, destiné à être revendu à des chaînes en clair, n’a pas encore été attribué, côté francophone, les candidats étant peu nombreux, et peu enclins à délier largement les cordons de la bourse.

De bonne source, il nous revient que la RTBF a jeté l’éponge, ayant d’autres priorités, alors que AB3 reste en embuscade. Mais il paraît acquis que c’est bien RTL-TVI, déjà diffuseur de l’épreuve depuis 2015, qui va une nouvelle fois s’offrir les droits. La signature est attendue dans les prochains jours, probablement ce mercredi.

Concernant les 16es de finale, qui se joueront les mardi 2 et mercredi 3 février, les chaînes flamandes ayant d’ores et déjà payé les droits à Eleven ont fait leur choix : VTM retransmettra FC Bruges-Brakel et la VRT diffusera FC Liège-Anderlecht.

RTL envisagerait pour sa part de retransmettre Seraing-Standard puis FC Liège-Anderlecht, ce qu’avait d’ailleurs anticipé la Pro League sur le plan des horaires, le premier match ayant lieu le mercredi 3 février à 19h00 et le deuxième le même jour à… 21h15, pour le cas où il y aurait des prolongations au Pairay.