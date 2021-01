DC United annonce l’arrivée d’Hernan Losada: «Un vrai leader et un stratège»

« Notre recherche de la bonne personne pour diriger notre club a été extrêmement approfondie. Nous sommes convaincus qu’Hernan est la personne et l’entraîneur idéal pour nous faire avancer », a précisé Dave Kasper, le manager de DC United. « Nous croyons fortement à la philosophie de jeu d’Hernan et à son désir de jouer au football avec beaucoup d’énergie, avec et sans le ballon. Nous nous réjouissons de travailler avec Hernan et d’entamer la saison 2021. »

« Hernan est un vrai leader et un stratège », a ajouté Jason Levien, le CEO de l’équipe de Washington. « C’est un entraîneur qui est porté vers l’attaque. »