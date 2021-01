Le vaccin Moderna fait ses premiers pas dans nos hôpitaux

Je suis tranquille maintenant, tant sur le plan professionnel que privé. » Patricia affiche un visage souriant. Cette infirmière cheffe travaillant dans les unités covid de l’hôpital bruxellois d’Etterbeek-Ixelles a été l’une des premières de son institution à se faire vacciner, ce lundi, sur le coup de 13 h. Elle a reçu le tout nouveau vaccin de la firme américaine Moderna. Son établissement fait partie des quatre hôpitaux belges retenus pour le tester. « On a été informés la semaine dernière de la possibilité de se faire vacciner », explique-t-elle. « Dans mon équipe, on s’est inscrits tout de suite. Nous avons été tellement confrontés à cette maladie et nous avons vécu tellement de choses ces derniers mois que nous ne voulions plus revivre cela. » Elle reconnaît que certains de ses collègues ont hésité. « Heureusement, nos infectiologues ont été très accessibles et on a pu leur poser toutes les questions que l’on voulait. Dans mon équipe, 98 % se sont fait vacciner. »