Coronavirus: un panel indépendant accable la Chine et l'OMS

Plus d’un an après les premiers cas de Covid-19 en Chine, il ressort d’une expertise indépendante que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Pékin auraient pu agir plus vite et plus fort pour alerter.

Dans son second rapport qui sera présenté mardi lors d’une réunion à l’OMS, ce panel d’experts mandaté par l’agence onusienne souligne qu’«il aurait été possible d’agir plus vite sur la base des premiers signes», et que des mesures d’endiguement auraient dû être immédiatement mises en œuvre dans tous les pays confrontés à un cas probable.

Et, ajoutent-ils, «il est clair que des mesures de santé publique auraient pu être appliquées plus énergiquement par les autorités chinoises locales et nationales en janvier» 2020.