Carte blanche: «Un réseau hospitalier public à Bruxelles: un Must!»

Par Jacques Jani et Vincent Ninane, présidents des conseils médicaux du CHU Brugmann et du CHU Saint-Pierre

Le 21 novembre 2018 a été adopté le projet de loi concernant le réseautage clinique entre hôpitaux. Il institue que chaque hôpital du pays doit faire partie d’un réseau hospitalier clinique locorégional permettant notamment une harmonisation de l’offre médicale. Ce réseau dispose d’une gestion propre. Pour l’ensemble du Royaume, un nombre de 25 réseaux maximum doit être créé. Pour la région de Bruxelles-Capitale, le législateur a prévu 4 réseaux au plus. L’un est en voie de création autour des cliniques universitaires Saint-Luc et l’autre autour de l’universitair ziekenhuis Brussel. Le réseautage est encore à organiser pour les hôpitaux publics (Brugmann, Saint-Pierre, Bordet et HUDERF pour la ville de Bruxelles, et les Hôpitaux Iris Sud qui se composent de 4 sites : Etterbeek-Ixelles, Joseph Bracops, Molière Longchamp et Etterbeek-Baron Lambert situés sur les communes d’Etterbeek, Ixelles, Anderlecht et Forest), l’hôpital Erasme et les sites hospitaliers du Chirec (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell). Ces deux derniers ont initialement émis un projet de réseau commun débouchant sur un document de projet de réseau Erasme-Chirec il y a une bonne année.

Le politique des différentes communes bruxelloises responsables des hôpitaux publics envisage plus récemment d’incorporer les hôpitaux publics dans le projet initial de réseau Erasme-Chirec plutôt que de construire le quatrième réseau bruxellois centré sur les hôpitaux publics. Des documents fondateurs préparés par le politique ont circulé dans les conseils médicaux des hôpitaux publics généraux Saint-Pierre et Brugmann en décembre 2020. Ils ont été rejetés à l’unanimité des médecins élus par les deux hôpitaux. Lire aussi Penser le monde d’après: quelles leçons pour le secteur de la santé? Il faut souligner que le personnel de ces hôpitaux, et notamment les médecins, n’ont jamais été consultés pour discuter des différents scénarios d’organisation de l’offre médicale à Bruxelles. Au CHU Saint-Pierre (Bruxelles ville), la demande que ce réseautage fasse l’objet d’un débat au sein du conseil d’administration a même été rejetée.

L’hôpital public reste à la hauteur des défis A l’unanimité, les médecins des conseils médicaux des hôpitaux généraux de la ville de Bruxelles souhaitent la création d’un réseau public. Ils rappellent à tous l’importance d’une médecine publique, garante des meilleurs soins pour tous, à une époque où plus d’un quart de la population a des difficultés pour payer ses soins médicaux. Cette situation inquiétante est plus vraie encore à Bruxelles que dans le reste du pays. Ils soulignent que cette médecine publique n’a certainement pas à rougir de son bilan de la prise en charge de l’épidémie de Covid-19. Ils sont à juste titre inquiets de la dilution de l’intérêt public dans un gigantesque (de loin le plus grand en Belgique) réseau qui associerait public, privé et universitaire. Ils ont des questions légitimes sur la gouvernance basée comme le suggèrent les documents sur le consensus et qui ne peut qu’aboutir à une paralysie stérile dans un ensemble aussi hétéroclite. Une nouvelle lasagne administrative. Et finalement, ils adressent aux politiques une question lancinante : quels arguments pour escamoter un réseau public ?