Abdoulaye Diaby à Anderlecht: faire du neuf avec du vieux

En attendant sa visite médicale et l’officialisation de la transaction, on s’oriente vers un prêt jusqu’en fin saison avec une option d’achat soit la formule préférée de la direction bruxelloise en ces temps financiers difficiles.

Rapide, technique, adroit devant le but et capable de jouer tant sur les flancs qu’en pointe, Diaby n’est évidemment pas un inconnu des suiveurs du championnat belge. Par le passé, il a fait les beaux jours de Mouscron – une saison en D2 et six mois en D1 – et surtout du FC Bruges avec trois saisons au stade Jan Breydel entre 2015 et 2018. Avec un bilan comptable appréciable sous nos latitudes: 43 buts et 22 passes décisives en 103 apparitions dans l’élite.