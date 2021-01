Coronavirus: même coupée du monde, une commune n’évitera pas le virus

Les enfants des communes d’Edegem et Kontich, près d’Anvers, ne sont retournés à l’école ce lundi que le temps de se faire tester au coronavirus. Comme leurs parents et, au total, près de 5.000 habitants, ils sont contraints à la quarantaine pour plus d’une semaine. La faute au fameux variant anglais du covid-19, qui tient en haleine experts et politiques depuis le début de cette année 2021. On sait désormais que plusieurs centaines de Belges ont contracté la version « mutante » dont on a déterminé qu’elle était plus contagieuse que la précédente. Voilà pourquoi les bourgmestres de ces communes ont instauré un « quasi-lockdown complet » cette semaine. Outre les écoles, toutes les activités en extérieur sont supprimées. Tous ceux qui ont été en contact avec une personne, elle-même en contact avec un cas suspect, doivent être testés et s’isoler.