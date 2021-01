Basket: la carrière de Zaccharie Mortant est enfin lancée

« Mons forme les meilleurs, mais ce sont souvent les autres qui en profitent : j’ai grandi avec Simon Buysse, devenu cadre… à Ostende », acquiesce Zaccharie Mortant, originaire de Dour et formé à Jemappes depuis le baby-basket ! « Une fierté. » Qu’il lui a néanmoins fallu cultiver. Car celui qui avait marqué les esprits dès 2016, en remportant le concours de dunk des championnats du monde 3X3 des moins de 18 ans – « parce que j’avais assuré le show au Kazakhstan » –, avant de ramener une médaille d’argent européenne, a dû longtemps patienter. « Après un premier contrat de 4 ans, j’ai rempilé pour 2 saisons et j’ai enfin la conviction que ma carrière débute. » Logique puisque ce meneur de 1,92 mètre réputé pour ses qualités athlétiques et défensives a atteint l’âge belge de la maturité : 22 ans !