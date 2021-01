L’immunité contre le coronavirus pourrait durer au moins six mois, selon une étude

Selon la Rockefeller University à New York, grâce aux cellules-mémoires, l’immunité contre le coronavirus pourrait durer au moins six mois.

L’immunité contre le covid-19 pourrait durer au moins six mois, grâce aux cellules-mémoires qui gardent une trace de l’infection et réactivent la protection immunitaire en cas de réinfection, selon une étude parue lundi.

Les individus qui ont été infectés

«Ces résultats suggèrent que les individus qui ont été infectés par le SARS-CoV-2 peuvent potentiellement développer une réponse (immunitaire) rapide et efficace en cas de réexposition au virus», indique le journal Nature, qui publie ces travaux.

Menée par des chercheurs de la Rockefeller University à New York, cette étude porte sur 87 personnes qui ont été infectées par le coronavirus, examinées un peu plus d’un mois puis un peu plus de six mois après leur infection.