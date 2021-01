A distance, la tension monte entre Navalny et Poutine

Face au Kremlin de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny a lancé sa contre-attaque. Au lendemain de son rocambolesque retour à Moscou, cinq mois après son empoisonnement présumé en Sibérie et son transfert dans le coma en Allemagne, l’opposant anti-Kremlin s’est vu infliger lundi une peine de trente jours de détention, jusqu’au 15 février. Cette décision a été prise par un juge au terme d’une audience surréaliste : tribunal improvisé dans un commissariat de police, avocat de la défense prévenu au dernier moment, salle d’audience remplie d’étranges figurants… « J’ai vu beaucoup de parodies de justice mais là, c’est l’illégalité la plus totale », a dénoncé Alexeï Navalny. Mais, fait inhabituel, il a pu depuis l’audience lancer un appel à ses partisans. « N’ayez pas peur, descendez dans la rue ! », a-t-il déclaré dans une vidéo via sa porte-parole et organisatrice en chef.