Eurostar: un dépôt de bilan possible au printemps

"La catastrophe est possible", a déclaré à l'AFP lundi le directeur général d'Eurostar, Jacques Damas.

Une cessation de paiement, "quand on aura brûlé tout notre cash", est possible "quelque part dans le deuxième trimestre, plutôt dans la deuxième moitié du deuxième trimestre", a calculé M. Damas. "Mais si jamais la crise était encore plus dure, ça pourrait même arriver un peu plus tôt."

La compagnie Eurostar, filiale à 55% de la SNCF, a perdu 82% de son chiffre d'affaires l'an dernier, par rapport aux 1,1 milliard d'euros de 2019, a-t-il déploré.

Dans la pratique, le chiffre d'affaires a été divisé par vingt du deuxième au quatrième trimestre. "On est à 5% du chiffre d'affaires depuis le 1er avril, pour dire les choses très simplement", a-t-il noté.

Eurostar "souffre davantage que les compagnies aériennes" à cause du "cumul des règles sanitaires définies par les différents pays" desservis, Grande-Bretagne, France, Belgique et Pays-Bas, selon lui.