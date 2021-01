Monsieur G. disperse ses chefs-d’œuvre de bande dessinée

Bédéphage, Monsieur G. a collectionné les originaux des plus grands auteurs franco-belges. Mise en vente à Paris, sa collection tourne quelques-unes des plus belles pages du 9e Art.

Monsieur G. n’est pas le Docteur G. Il n’a pas de Chat et ne prescrit jamais de suppositoires hilarants. C’est un collectionneur masqué, avec un gros nez pour les planches originales, un demi-dieu sur le marché de l’art de la bande dessinée franco-belge. Jusqu’au 30 janvier, il expose les héros de sa collection, mise en vente à Paris, avenue Matignon, à la Huberty & Breyne Gallery.

Bédéphile à la fois éclectique et éclairé, Monsieur G. a tenté, au fil de quarante années, de rassembler des pièces emblématiques de l’histoire de la bande dessinée, sans privilégier un auteur ni une école en particulier. De l’âge d’or, il a retenu Hergé, Jijé, Franquin, Peyo, Morris, Macherot, Tillieux, Will ou Jacques Martin… Au rayon des classiques des années 1970, il a acheté des Schuiten, Yslaire, Tardi, Giraud-Moebius, Rosinski, Dany, Gotlib, Liberatore, Frank Pé… Au total, l’ensemble des chefs-d’œuvre est estimé à 1,5 million d’euros et 40 % ont été vendus dès l’ouverture de l’exposition.