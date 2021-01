European Athletics (EA), l’Association européenne d’athlétisme, a dévoilé ce lundi la liste des athlètes invités pour l’heptathlon (hommes) et le pentathlon (femmes) au prochain Euro indoor de Torun (Pologne), du 4 au 7 mars, en fonction des performances réussies lors des étés 2019 et 2020. Surprise chez les femmes où, en tête de gondole, on retrouve… Nafissatou Thiam !