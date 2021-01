Athlétisme: Bashir Abdi se retrouve sans équipementier

Bashir Abdi, le recordman de Belgique du marathon, ne courra plus sous les couleurs du collectif NN, regroupant quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux, dont le recordman du monde kenyan Eliud Kipchoge, et sponsorisé par l’assureur néerlandais, et ne sera plus « managé » par Global Sports Communication, l’agence du Néerlandais Jos Hermens.

« Cela ne changera pas grand-chose », assure Abdi, « mais j’avais plutôt besoin d’un accompagnement individuel que de faire partie d’un grand groupe. C’est mon entraîneur Gary Lough qui s’occupera désormais du management et qui réglera mes participations aux marathons. »