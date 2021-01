Massimo Bruno (SC Charleroi): «J’ai connu des moments difficiles mais cette blessure va me servir»

Massimo, l’année écoulée a été particulièrement difficile pour vous, avec cette blessure à guérir. Pouvez-vous revenir sur ces longs mois de galère?

Tout ça va me servir, je crois. C’était une expérience de la vie. Je n’avais pas encore connu de blessure grave dans ma carrière. Il y a des moments où c’est plus dur d’avoir envie: quand tu vas à la salle tous les jours, que tu répètes les mêmes exercices… Mais finalement, les sensations reviennent petit à petit et il faut simplement laisser faire le temps. J’ai rarement eu des coups de mou, je suis toujours resté positif et motivé pour revenir dans les temps.

Quels ont été les moments les plus durs?