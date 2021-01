Les variants font déjà craindre des perturbations dans les écoles

La propagation des variants du Sars-Cov2 en Belgique et plus particulièrement le B.1.1.7 apparu au Royaume-Uni va-t-elle bouleverser l’organisation des écoles ? Ce lundi, deux établissements d’Anvers ont dû fermer leurs portes pour une semaine suite à la détection d’infections liées à ce variant. Des tests massifs auprès des enfants et leurs familles y sont entrepris et des mesures de quarantaine stricte sont mises en place. Reste à savoir si cette situation extrême pourrait à l’avenir se reproduire si des infections liées à ce variant étaient détectées dans d’autres écoles.