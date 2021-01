Sortie polémique du CEO de Belfius: la crise et les mots pour la dire

En ces temps de crise, il est des propos qui semblent inaudibles. Surtout quand cette crise est à ce point longue et profonde qu’on en est parfois réduit à se demander de quoi demain sera fait. Marc Raisière, le CEO de la banque publique Belfius, en a fait les frais, ce lundi, essuyant une volée de bois vert après avoir déclaré qu’il ne serait pas possible de sauver tout le monde dans le secteur horeca. Plus grave aux yeux de certains, il a osé affirmer que certains assainissements étaient parfois nécessaires. Bref, ce discours maintes fois entendu selon lequel les crises sont indispensables pour élaguer le terrain économique et permettre à de nouvelles pousses d’y émerger et de se développer.