Manuela Varrasso (Actiris): «Il faut donner davantage d’espoir dans ces outils aux victimes de discriminations»

Manuella Varrasso est experte en genre et intersectionnalité au service anti-discrimination d’Actiris. A ce titre, elle nous explique recevoir quotidiennement dans son bureau des demandeurs d’emploi qui estiment avoir été victimes de discriminations. Pour elle, bien que le dispositif de testing mis sur pied par la Région ne soit pas parfait, il vient offrir un outil supplémentaire bienvenu dans l’éventail existant et offre des raisons d’être optimiste. « Mon expérience au jour le jour est que la discrimination structurelle est énorme et que les moyens pour lutter contre elle sont limités », nous raconte-t-elle. « Ma position, qui est celle du service pour lequel je travaille, est donc que tous les moyens qui sont importants et pertinents dans lesquels on peut jouer un rôle, il faut les utiliser. »