Les nouveaux mousquetaires de l’équipe Intermarché – Wanty-Gobert

Après une journée d’un entraînement plus de six heures entre les mandariniers biberonnés par un soleil résolument partageur, les coureurs ont regagné l’hôtel, posé sur la Costa Blanca. La région d’Alicante, Valerio Piva la connaît plutôt bien. Cette année, le polyglotte transalpin en est à vingt saisons en tant que directeur sportif. Un rôle qu’il a commencé chez Mapei, en 2002, avant d’enquiller chez les plus grands, de BMC à T-Mobile. Cette fois, c’est Intermarché – Wanty-Gobert qui est venue le chercher. Presque le plus gros transfert de l’équipe, finalement, ce qui le fait franchement marrer. « Oui parce que ce n’est pas dans mon tempérament de me mettre en avant. Quand j’étais coureur, je roulais pour Argentin. Et j’étais plus content que lui quand il gagnait. Et maintenant, dans la voiture, c’est pareil », expose l’Italien, qui voit l’équipe belge comme « une grande famille », une formation où il peut « apporter quelque chose ».