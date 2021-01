Incendie à Bozar: le feu est éteint, deux pompiers ont été blessés

Le feu de toiture signalé lundi vers 16h12 au palais des Beaux-Arts dans le centre de Bruxelles a été annoncé circonscrit peu après 19h00 et il ne restait vers 21h20 que deux points chauds sur lesquels de l’eau est déversée, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw à l’issue d’une réunion opérationnelle à 21h00. Deux pompiers ont été blessés alors qu’ils travaillaient sur le toit. Un premier a fait un malaise cardiaque, qui a nécessité son transfert vers un hôpital. Son état est stable. Un second a glissé et s’est blessé au tibia, mais a continué à travailler. Le Bozar sera fermé tout du moins jusqu’à lundi prochain inclus, a indiqué Leen Daems, porte-parole à Bozar.

Le dispositif est abaissé. Seuls une ambulance et un SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) restent sur place au poste médical avancé déployé par mesure de précaution. Il n’y a pas eu d’évacuation, car le musée était fermé ce lundi.