100.443 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en Belgique, selon les derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano. Cela représente 1,09 % de la population adulte belge (18 ans et plus). Parmi ces personnes, 9.215 sont Bruxellois (soit à 0,98 % de la population adulte bruxelloise), 55.139 sont Flamands (1,03 % de la population adulte flamande) et 35.829 sont Wallons (1,24 % de la population adulte wallonne).