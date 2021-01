Voyages: vers des amendes pour les tests coronavirus refusés

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) demande que des amendes soient infligées le plus rapidement possible aux voyageurs qui reviennent d’une zone rouge et qui refusent de se faire dépister, rapportent les titres Sudprese, De Standaard et Het Nieuwsblad mardi.

« Toute personne qui rentre en Belgique aujourd’hui n’a pas d’autre choix que de remplir le PLF, le formulaire de localisation des passagers. Sur la base de ce formulaire, chaque voyageur reçoit un code qui donne droit à deux tests. Nos systèmes savent qui n’utilise pas ces codes », rappelle le ministre.

M. Van Quickenborne pense qu’il faudrait infliger à ces personnes une amende d’un montant de 250 euros.