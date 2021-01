Le fournisseur d'énergie Mega "très étonné" par l'enquête de l'Inspection économique

Le gouvernement fédéral a demandé à l'Inspection économique d'ouvrir une enquête sur les pratiques du fournisseur d'énergie Mega dans le cadre de "contrats dormants". Selon la définition de la commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg), ces contrats désignent des produits auxquels des clients ont souscrit, mais qui ne sont plus proposés sur le marché. Ils sont en général plus chers que ceux proposés à la vente et ne sont pas repris sur les sites de comparaison des prix. Un problème pour la Creg, qui souhaite y mettre fin.

Mega confirme que certains contrats arrivés à échéance font l'objet d'une mise à jour proposée individuellement aux clients, sans que ces tarifs ne soient activement proposés au public.

Ce qui n'empêche pas son CEO Thomas Coune d'être "très étonné" de l'ouverture d'une enquête. "Ce que nous faisons n'est pas contraire au droit économique", plaide-t-il. En effet, la Creg recommande l'abolition des contrats dormants, ce qui ne veut pas dire que les fournisseurs d'énergie y sont contraints.