Pourquoi la cérémonie d’investiture de Joe Biden sera exceptionnelle

La cérémonie d’investiture de Joe Biden sera exceptionnelle à plus d’un titre : n’y assistera qu’un parterre limité d’invités et pas de public, en raison de la pandémie de coronavirus. Un champ de plus de 190.000 drapeaux a été planté sur le Mall pour représenter ce public absent.

Donald Trump aura, lui, aura déjà quitté la Maison Blanche pour sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Pas de Donald Trump

Une journée d’investiture à nulle autre pareille à Washington : c’est dans une capitale désertée, quadrillée par l’armée, que Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment et deviendront mercredi président et vice-présidente des Etats-Unis.