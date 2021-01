Marc Van Ranst sur la vaccination: «Les pays riches d’abord, ce n’est pas juste»

L’inégalité d’accès aux vaccins dans les différents pays déplaît à Marc Van Ranst. « Les pays riches d’abord. Ce n’est pas juste », a tweeté le virologue flamand ce mardi. Son message est accompagné d’une carte illustrant les différences entre les différentes nations.

Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait averti lundi que le monde ferait face à un « échec moral catastrophique » si les pays riches accaparaient les vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays pauvres.

« Je dois être franc. Le monde est au bord d’un échec moral catastrophique, et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde », a affirmé le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé.