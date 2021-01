La production dans la construction en hausse de 1,2% dans l'UE

La production dans la construction a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,2% dans l'Union européenne entre octobre et novembre, selon les premières estimations d'Eurostat. Sur base annuelle, cette production affiche par contre un recul de 1,3% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE, selon l'office de statistiques de l'Union.