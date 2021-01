2021 sera une année de transition avant une reprise éventuelle en 2022

Les quelque 5.000 entreprises et indépendants sondés dans le cadre de l'enquête de l'ERMG estiment à 9% leur perte de chiffre d'affaires due à la crise du coronavirus cette année. "Il ne s'agit donc que d'une amélioration limitée par rapport à la perte actuelle de chiffre d'affaires, qui atteint 12%", commente la Banque nationale dans un communiqué. Présidé par le gouverneur de la BNB, l'ERMG a été mis sur pied en mars dernier afin d'analyser les conséquences économiques de la crise sanitaire.

"Malgré le développement très rapide de divers vaccins, la campagne de vaccination demandera du temps. Il devient donc de plus en plus évident que la situation sanitaire en Belgique et à l'étranger ainsi que les mesures restrictives continueront de peser sur le chiffre d'affaires des entreprises pendant encore un certain temps." Si une reprise est attendue en 2022, les entrepreneurs s'attendent à encore observer une perte de 4% cette année-là par rapport à une année normale.