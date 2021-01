Le vaccin ne sera pas une condition pour participer aux JO 2020, selon le gouvernement japonais

Le gouvernement japonais ne prévoit pas de faire de la vaccination contre le coronavirus une condition pour la participation aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Nous envisageons de prendre des mesures globales pour organiser des Jeux sûrs et sécurisés même sans faire du vaccin une condition », a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato.

Le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach a déjà exclu à plusieurs reprises de rendre la vaccination obligatoire pour les athlètes.

Les organisateurs, cependant, poussent à ce que le plus grand nombre possible d’athlètes et de personnes qui se rendront à Tokyo se fasse vacciner.