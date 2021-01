Le 18 janvier serait le jour le plus déprimant de l’année… et la situation actuelle liée au Covid-19 n’aide pas à rendre ce “Blue Monday” plus agréable.

Et si aujourd’hui était l’occasion de se tourner vers l’avenir et de voir le positif ?

Voici quelques conseils pour bien commencer votre semaine et vous débarrasser de votre blues.