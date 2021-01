Baptême de l’art: une chambre (d’ado) à soi

Pendant un an et demi, la compagnie What’s Up a mené des ateliers avec des élèves de la 4e à la 6e secondaire. - Katherine Longly.

A 16 ans, on rêve d’explorer le monde, la vie, les garçons, les filles, les limites. On veut voir grand, loin, autrement. Or, qu’est-ce qui s’offre à l’adolescent aujourd’hui ? De vivoter dans les 12 m2 (au mieux) de sa chambre, replié sur un univers qu’il connaît par cœur. Qui eût cru que le projet « Êtres et Avoirs, l’objet de mon attention II », entamé en juin 2019 pour interroger le rapport qu’entretiennent les ados aux objets du quotidien, prendrait une autre dimension, douloureusement aiguisée par la pandémie ?