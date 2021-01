Les investisseurs un peu moins pessimistes (ING)

Trois pour cent des investisseurs pensent que les liquidités constitueront le meilleur investissement cette année. Pour 28% des répondants, l'immobilier sera le placement le plus rentable cette année, suivi par les actions ou les fonds d'actions (24%), l'or (18%) et les obligations ou les fonds d'obligations (6%). Pour les néerlandophones, les actions occupent la première place (30%), tandis que du côté francophone, seuls 16% voient dans les actions le meilleur investissement de 2021, et c'est l'immobilier qui recueille le plus de suffrages (31%).

Invités à pointer les domaines les plus performants au cours des trois prochaines années, les investisseurs avancent en premier lieu le secteur pharmaceutique, "ce qui n'est pas vraiment surprenant compte tenu de la pandémie actuelle". "La technologie arrive en deuxième position et le secteur des services publics décroche la médaille de bronze dans le palmarès des secteurs les plus prometteurs."