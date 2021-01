Le Beerschot a trouvé le remplaçant d’Hernan Losada, parti diriger l’équipe de DC United en MLS. Et le club n’a pas été cherché très loin puisque c’est Will Still, l’assistant de l’Argentin, qui prend la tête de l’équipe. C’est ce qu’a annoncé le Beerschot ce mardi.

À 28 ans, Still devient le plus jeune entraîneur de l’histoire du championnat belge. Il devance Harry Game qui avait 29 ans et 11 mois quand il a pris la tête de l’Antwerp en 1953. Still fera sa première face à Eupen ce mercredi.