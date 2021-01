Anderlecht: Antoine Colassin prêté à Zulte Waregem?

Le joueur de 19 ans pourrait y avoir plus de temps de jeu qu’au Sporting.

Suite à l’arrivée d’Abdoulay Diaby, la concurrence est encore un peu plus féroce pour les positions les plus offensives dans les rangs du Sporting d’Anderlecht. Malgré quelques montées au jeu ces dernières semaines, Antoine Colassin, non repris dans la sélection pour le match de ce mardi contre Charleroi, est pleinement conscient qu’il sera difficile pour lui de se faire une place dans l’effectif bruxellois durant la deuxième partie de saison.

Un prêt pourrait donc lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience. Zulte Waregem apprécie le profil du jeune joueur anderlechtois et serait très ouvert à obtenir son prêt jusqu’en fin de saison. Un scénario vu d’un bon œil par Anderlecht.