Mbaye Leye avant Malines-Standard: «J’aimerais que mes joueurs restent davantage debout»

Le Standard, qui reste sur deux victoires décrochées face à Waasland-Beveren et au CS Bruges, tentera la passe de trois mercredi (18h45) à Malines. « La progression est là, on est sur le bon chemin », confie Mbaye Leye. « Mais il y a des erreurs techniques qui sont là depuis longtemps. Si la dernière passe n’est pas bonne, c’est plutôt de la concentration et c’est un des points à améliorer ».

Le Standard est revenu à 2 points du top 4. « Ce match au Cercle, on pouvait le gagner 0-3. On a eu des transitions qui l’auraient permis et on ne parlerait pas alors de la souffrance qu’on a eu. Ce que j’aimerais, c’est retrouver cette fluidité qu’on avait eue contre Waasland-Beveren, où il y a eu moins de déchets, en gardant l’efficacité et en y ajoutant le caractère et le courage affichés à Bruges ».