Statut d’artiste: la Chambre auditionne

Ce mercredi sera une journée parlementaire importante pour la Culture : dans la poursuite de ses travaux de mai, la commission des Affaires sociales, emploi et pensions de la Chambre des représentants se penchera sur le « statut d’artiste », les carences révélées avant et pendant la crise covid, ainsi que les réformes qui peuvent y être apportées pour atteindre un véritable statut global et pérenne.

Sur propositions des divers groupes politiques, pas moins de dix-sept auditions sont programmées sur la journée, à commencer par plusieurs académiques, juristes et administratifs, Ceci permettra de poser certains constats de base et des éléments techniques. La commission entendra ensuite les positions de fédérations d’artistes, de syndicats, de secrétariats sociaux et juridiques ainsi que d’artistes et techniciens artistes/artisans.