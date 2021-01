«The good lord bird», façon Tarantino, à voir sur BeSéries: Ethan Hawke y est stupéfiant

S’il ne fallait qu’une bonne raison de se plonger dans la mini-série The Good Lord Bird (en cours de diffusion sur BeSéries), ce pourrait être pour Ethan Hawke. A l’origine du projet après sa lecture du livre de James McBride paru en 2013 – qui a remporté le National Book Award –, l’acteur américain ne se contente pas de produire et de coscénariser la mini-série diffusée sur Showtime aux Etats-Unis et BeTV en Belgique. A 50 ans, Ethan Hawke y endosse le rôle principal, celui de l’abolitionniste John Brown. Ce dernier, personnage réel et figure méconnue de la lutte contre l’esclavage aux Etats-Unis, a sillonné durant des années le sud des Etats-Unis pour œuvrer à la libération des noirs, entouré de ses cinq fils et d’une armée d’apôtres-volontaires. Ethan Hawke le campe barbu, sale, bavant, les yeux gonflés d’écume, totalement habité par sa cause, à son meilleur dans ce rôle. « Pour moi, il était juste un type qui croit en l’égalité des races et des gens.