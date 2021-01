Julie Tessier: «Une approche humaine dans un cadre professionnel»

Quel est votre parcours dans l’immobilier ?

Après un master en sciences de gestion à la Louvain School of Management, je suis devenue agent immobilier pour Trevi Closon en 2012. Plus le temps passe et plus je pense que c’était davantage le destin que le hasard car l’immobilier mêle des aspects commercial, social et de droit qui correspondent à ce que j’aime. J’ai évolué au sein de Trevi Closon jusqu’à devenir manager pour les cinq agences. Ensuite, comme j’étais très attirée par l’immobilier neuf, j’ai travaillé pour le développeur Equilis pendant deux ans.

Vous avez quitté ce poste pour revenir chez Trevi et ouvrir votre agence à Gembloux. Quel a été l’élément déclencheur ?