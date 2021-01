La création de fondations privées en hausse en Belgique

Les Belges semblent ainsi avoir laissé de côté en 2020 la route vers les Pays-Bas pour la transmission d'une entreprise familiale, commente BDO.

"Dans de nombreux cas, nous constatons que le fondateur d'une entreprise familiale souhaite continuer à exercer seul le contrôle de l'entreprise après la transmission des actions à ses enfants. Avant, cela n'allait pas car il fallait composer avec deux autres administrateurs au sein de la fondation. Aujourd'hui, c'est désormais possible et nombreux sont ceux qui semblent trouver cet avantage très attrayant. Ils ne doivent plus chercher refuge de l'autre côté de la frontière, aux Pays-Bas, où, depuis longtemps déjà, une fondation n'a besoin que d'un seul administrateur", commente Rutger Van Boven, expert planification du patrimoine chez BDO.

La fondation belge présente aussi quelques avantages pour les particuliers les plus fortunés. Elle est de plus en plus utilisée dans un but de planification successorale et patrimoniale, souligne le cabinet de conseil.