Un spacieux penthouse à Ixelles

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur un bien d’exception situé au sud de Bruxelles.

Situé un peu en retrait d’une célèbre avenue ixelloise, ce vaste penthouse dispose de plusieurs terrasses dont la superficie totale atteint les 95 m2 ! Celles-ci offrent par ailleurs de belles vues grâce à la proximité immédiate d’un parc privé et du bois de la Cambre. L’intérieur du penthouse est particulièrement lumineux et possède de grandes réceptions, trois salles d’eau, ou encore trois à quatre chambres. Le bien profite aussi des équipements collectifs de l’immeuble, dont un terrain de tennis et une piscine couverte.