Treize projets de transition écologique soutenus par Elia dans l'Est du pays

Elia, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité à haute tension, en partenariat avec la fondation Be Planet soutient financièrement 13 projets en faveur de la transition écologique dans l'Est du pays, a-t-on appris mardi.

L'appel à projets, lancé en juin dernier, concernait cinq communes traversées par la Boucle de l'Est à savoir Malmedy, Spa, Stavelot, Stoumont et Trois-Ponts. Le montant global de l'aide accordée s'élève à 158.625 euros ont indiqué, mardi, les représentants d'Elia et de Be Planet, lors d'une visio-conférence.

Ces projets ont été sélectionnés par un jury indépendant composé de six experts sélectionnés par Be Planet. Les projets sélectionnés à Malmedy sont: Cap Terre (aussi sur Stavelot), La grande maison et Unis verts paysans. Sur la commune de Spa, ce sont Spasol, Wood chosp closed et le comité de quartier. À Stavelot, Cap Terre, Viens!, le Domaine de Burnenville et les potagers des petites communes ont été sélectionnés. À Stoumont, la cantine durable mobile et le chemin de la résilience seront également soutenus. Finalement, à Trois-Ponts, ce sont le Jardin Décou'Verte au Château et Vues sur les campagnes qui ont été sélectionnés.