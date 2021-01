Incendie à Bozar: l’heure du constat

Les pompiers sont toujours sur place pour déterminer l’origine de l’incendie et les raisons de sa propagation. Un ingénieur en stabilité inspecte également le toit pour prévenir les risques d’effondrement. Le bâtiment reste interdit d’accès autant pour les visiteurs que pour le personnel.

On sait déjà que l’exposition Danser Brut qui « étudie les formes d’expressions du corps » grâce des œuvres d’art et des documents d’archives a été la plus endommagée. La salle Henry Le Bœuf serait « principalement touchée par des dégâts des eaux », selon Leen Daems, porte-parole à Bozar. La scène et le côté de la salle qui accueille l’orgue sont dans les zones les plus touchées. Les autres expositions, Hôtel Beethoven, proposée pour les 250 ans de la naissance du compositeur et Facing Van Eyck, portant un nouveau regard sur le peintre du XVe siècle, « auraient été largement épargnées ».