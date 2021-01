Microsoft mise sur la filiale de voitures autonomes de GM, valorisée à 30 milliards

Microsoft va d'une part apporter, aux côtés de Honda, de GM et d'autres investisseurs, plus de 2 milliards de dollars à Cruise, détaille un communiqué publié mardi.

Le groupe spécialisée dans les nouvelles technologies va d'autre part nouer avec GM un "partenariat stratégique de long terme" destiné à "accélérer la commercialisation des véhicules autonomes" grâce à des collaborations au niveau de l'ingénierie ou de l'informatique dématérialisée (cloud) par exemple.

Cruise, basé à San Francisco, prévoit notamment d'utiliser la plateforme informatique de Microsoft, Azure, dans ses véhicules.

"Notre mission visant à offrir des transports plus sûrs, meilleurs et plus abordables à tous n'est pas seulement une course technologique - c'est aussi une course à la confiance", a souligné Dan Ammann, le directeur général de Cruise, dans le communiqué.